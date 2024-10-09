Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Quang Trung Phường 11, Quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Khai báo thuế doanh nghiệp
- Quyết toán thuế doanh nghiệp.
- Thanh toán ngân hàng , đáo hạn ngân hàng
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về công việc được phân công đảm nhiệm
- Trao đổi công việc cụ thể khí phỏng vấn

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán trưởng
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán theo vị trí tuyển dụng
- Trung thật, cẩn thận, tỉ mỹ,...
- Có kỹ năng và sử dụng phần mền liên quan đến các nghiệp vụ kế toán
- Kinh nghiệm 5 năm
-Trao đổi phỏng vấn tiếng anh 50% và tiếng việt 50%
-Gửi CV tiếng anh và tiếng việt
-Độ tuổi từ : 1979 - 1988

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
- Thử việc 2 tháng 85%
- Được nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
- Thưởng cuối năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 5 Quang Trung P.11 Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

