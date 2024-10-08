Tuyển Kế toán trưởng HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp cơ khí oto, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT
- Quản lý thông tin sản xuất và tính giá thành
- Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch dòng tiền
- Lập BCTC và phân tích quản trị các báo cáo tổng hợp
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty theo quy định.
- Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề về tài chính - thuế theo đúng quy định của Luật"
-Làm việc tại: Địa chỉ: Lô F3.2, đường số 10, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP HCM, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Quản lý đội nhóm, chịu được áp lực công việc và có khát vọng làm việc
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
- Thành thạo kỹ năng văn phòng: excel, word
- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán, chứng chỉ đại lý thuế, CPA"
Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia bảo hiểm theo quy định của phát luật và các chế độ khác của công ty
- Nghỉ phép, du lịch, dã ngoại, tăng cấp, tăng lương, thưởng cuối năm và nhiều phúc lợi khác
- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
- Được trang bị máy tính điện thoại để làm việc.
- Thời gian làm việc từ 8h-17h00 từ T2-T7 nghỉ trưa từ 12h-13h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
