Tuyển Kế toán trưởng HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp cơ khí oto, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT

- Quản lý thông tin sản xuất và tính giá thành

- Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch dòng tiền

- Lập BCTC và phân tích quản trị các báo cáo tổng hợp

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty theo quy định.

- Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề về tài chính - thuế theo đúng quy định của Luật"

-Làm việc tại: Địa chỉ: Lô F3.2, đường số 10, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP HCM, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Quản lý đội nhóm, chịu được áp lực công việc và có khát vọng làm việc

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

- Thành thạo kỹ năng văn phòng: excel, word

- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán, chứng chỉ đại lý thuế, CPA"

Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Theo thỏa thuận (Lương từ 20-25 triệu tùy theo năng lực của ứng viên)+ hưởng đầy đủ các chế độ khác theo yêu cầu của Luật Lao động

- Ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia bảo hiểm theo quy định của phát luật và các chế độ khác của công ty

- Nghỉ phép, du lịch, dã ngoại, tăng cấp, tăng lương, thưởng cuối năm và nhiều phúc lợi khác

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

- Được trang bị máy tính điện thoại để làm việc.

- Thời gian làm việc từ 8h-17h00 từ T2-T7 nghỉ trưa từ 12h-13h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

