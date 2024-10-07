Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Công Ty HausLand LK3 - 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

– Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra, và tiến hành xử lý hạch toán, lên đề nghị thanh toán, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.

– Cập nhật chứng từ ngân hàng, các phiếu thu, phiếu chi vào phần mềm. Đi ngân hàng lấy sao kê, sổ phụ (nếu cần bản mộc ngân hàng). Đối chiếu số dư sao kê với phần mềm.

– Thực hiện giao dịch với ngân hàng: mở Tài khoản, đi UNC, lấy sổ phụ và các công việc liên quan khác nếu có (Hiện công ty thực hiện online)– Theo dõi và thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả. Lên kế hoạch thanh toán cho từng tuần.

– Hạch toán tất cả các khoản phát sinh lên phần mềm: chi phí, UNC, lương, bảo hiểm...

– Hạch toán kịp thời đầy đủ, chính xác, trung thực các nghiệp vụ thanh toán phát sinh hàng ngày theo đúng quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành vào phần mềm kế toán.

– Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu thanh toán, bộ chứng từ đầy đủ của các khoản thanh toán.

– Lưu hồ sơ thanh toán, phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán, hợp đồng, hóa đơn,..., theo đúng quy trình, quy định.

– Lưu trữ và trích lục hồ sơ kế toán file cứng, file mềm khi có yêu cầu phục vụ công việc.

- Tính toán Hoa hồng liên kết của Đại lý, cá nhân hợp tác.Phối hợp Admin làm hợp đồng hợp tác phí dịch vụ với đối tác công ty và cá nhân

- Lập báo cáo Thuế GTGT, TNCN hàng quý, hàng năm.

- Lập Báo cáo tài chính.

- Tính toán, chi trả lương, hoa hồng cho nhân viên hàng tháng

- Thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký BHXH, chế độ BHXH.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán

– Kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí KT tổng hợp, kế toán Thuế, KT Trưởng. Có kinh nghiệm làm ở Công ty Môi giới/ Dịch vụ Bất động sản là một lợi thế.

– Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật pháp luật Kế toán, quy định Thuế, Pháp lý...để thực hiện đúng và đầy đủ Luật.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.

– Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, trung thực, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao, kỹ năng quản lý công việc và quản lý thời gian.

– Có kỹ năng làm việc với đối tác và các bên liên quan tốt để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

– Có tinh thần cầu tiến trong công việc

– Nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm.

– Tinh thần làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 22 đến 27 triệu hoặc Thỏa thuận

– Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

– Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, hưởng các chế độ về ngày lễ theo quy định của nhà nước.

– Tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức.

– Thưởng tháng lương 13 nếu hoàn thành tốt công việc.

– Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế một đến hai năm một lần tùy năng lực.

– Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

