Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NGÔI SAO GIẢI TRÍ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và quản lý công nợ, thu chi nội bộ, giao dịch ngân hàng. Làm việc với cơ quan thuế, hải quan,...

- Xuất hoá đơn GTGT.

- Thống kê và tổng hợp báo cáo doanh thu, chi phí khi có yêu cầu. Kiểm tra chéo các báo cáo của kế toán thuế, kế toán nội bộ

- Kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, chứng từ khi nhận. Tập hợp, lưu trữ và bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

- Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Tích cực, chịu khó, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.

- Cẩn trọng trong xử lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO GIẢI TRÍ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và đãi ngộ tốt phù hợp với năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao Động.

- Thời gian làm việc: 09h00 - 17h00 từ T2-T6 (linh hoạt thời gian làm việc theo dự án)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO GIẢI TRÍ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.