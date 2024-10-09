Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Hanacos Vietnam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Metro Tower số 667, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Kiểm soát đề xuất nhập nguyên vật liệu - bao bì, đề xuất khác từ các phòng ban.
- Đối chiếu, kiểm soát báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng khách hàng.
- Cung cấp hồ sơ thông quan hàng nhập khẩu / thanh toán ngoài nước.
- Kiểm tra, duyệt lệnh chi / thanh toán.
- Kiểm tra doanh số tính lương - thưởng - hoa hồng cho các bộ phận / đối tác.
- Thực hiện các báo cáo quản trị về bán hàng, kết quả kinh doanh, dòng tiền.
- Kiểm tra & thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo định.
- Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh & thực hiện khóa sổ cuối tháng.
- Phát hành báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế.
- Các công việc phát sinh thời điểm khác được Ban Giám Đốc giao

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành tài chính kế toán.
- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí liên quan.
- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh – Tin Học: Văn Phòng.
- Có sự cẩn thận, cần cù, siêng năng.

Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 25,000,000 đ – 30,000,000 đ
- BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.
- Thưởng các dịp lễ tết, du lịch, Khám sức khỏe.
- Review lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, đường 3B, An Lạc A, Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

