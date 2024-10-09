Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Metro Tower số 667, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Kiểm soát đề xuất nhập nguyên vật liệu - bao bì, đề xuất khác từ các phòng ban.

- Đối chiếu, kiểm soát báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng khách hàng.

- Cung cấp hồ sơ thông quan hàng nhập khẩu / thanh toán ngoài nước.

- Kiểm tra, duyệt lệnh chi / thanh toán.

- Kiểm tra doanh số tính lương - thưởng - hoa hồng cho các bộ phận / đối tác.

- Thực hiện các báo cáo quản trị về bán hàng, kết quả kinh doanh, dòng tiền.

- Kiểm tra & thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo định.

- Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh & thực hiện khóa sổ cuối tháng.

- Phát hành báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế.

- Các công việc phát sinh thời điểm khác được Ban Giám Đốc giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí liên quan.

- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh – Tin Học: Văn Phòng.

- Có sự cẩn thận, cần cù, siêng năng.

Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 25,000,000 đ – 30,000,000 đ

- BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng các dịp lễ tết, du lịch, Khám sức khỏe.

- Review lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

