Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cooky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/12 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ với bộ phận nhập hàng và hạch toán lên hệ thống kế toán theo quy định; Quản lý Bộ phận kế toán; Đối chiếu, kiểm tra, theo dõi doanh thu, công nợ phát sinh hàng ngày, hạch toán; Theo dõi nhập xuất tồn kho, xuất kho, cân đối giá vốn; Giao dịch với ngân hàng, thực hiện thanh toán theo quy định; Lập, khai báo cáo thuế GTGT, BCTC theo tháng, quý, năm; Quyết toán thuế; Thực hiện chính sách tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của tài chính kế toán; báo cáo công việc với cấp trên trực tiếp; Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty; Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính; Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán. Ưu tiên độ tuổi 30-35 tuổi; Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Chịu được áp lực công việc; Nắm và hiểu các quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ kế toán; Trung thực, cẩn thận, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Cooky Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 đ/tháng; Thời gian thử việc: 02 tháng; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành; Được tham gia các chính sách, hoạt động của Công ty; Làm việc trong môi trường thực tế, năng động; Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp nghiệp vụ chuyên môn. Có cơ hội, lộ trình thăng tiến tại các vị trí cao hơn tùy vào năng lực bản thân; Được đánh giá tăng lương 01 lần/năm; Lương thưởng tết, sinh nhật, nhận ưu đãi voucher mua sản phẩm Công ty.

