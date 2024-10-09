Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật. Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán. Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ. Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Kế Toán. Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí... Làm việc với đoàn kiểm tra nhà nước. Việc chấp hành quy chế, chính sách kinh tế, tài chính, các định mức chi phí và tài chính, việc thực hiện các kế hoạch thanh toán và thu hồi công nợ, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế. Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế,... các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty. Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty. Kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty. Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất. Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn. Phân công, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công việc của CBCNV Phòng kế toán, đề xuất các trường hợp khen thưởng hoặc kỷ luật. Phân tích hoạt động tài chính, chi phí, dòng tiền. Chịu trách nhiệm với BCTC của công ty Báo cáo lãi/ lỗ (thực tế + misa). Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 31 - 45 tuổi Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài Chính – Kế Toán trở lên. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán hệ thống bán lẻ và 02 năm ở trị trí Quản lý tương đương. Hiểu biết hệ thống luật về kế toán tại Việt Nam, am hiểu về Thuế Chi tiết, cẩn thận, giao tiếp ngoại giao tốt, khả năng nhận biết vấn đề nhạy bén Có kiến thức sâu rộng về Nội quy, quy trình, qui định Công ty và các lĩnh vực nghiệp vụ phụ trách.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách mua hàng dành cho nhân viên nội bộ Làm việc trong môi trường bán lẻ các thiết bị di động rất năng động Chế độ theo Luật Lao động hiện hành: HĐLĐ, BHXH, Nghỉ phép,... Lương và thưởng KPI, thưởng hoa hồng, thưởng tháng 13.

