Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: Quốc Lộ 91, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và các tài liệu khác có liên quan của Chi nhánh.

Kiểm soát nguồn tài chính của Chi nhánh và đề xuất các giải pháp tối ưu trong kế hoạch thu, chi để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Quản lý và kiểm soát thu - chi tiền mặt tại đơn vị theo đúng qui chế của Công ty.

Theo dõi phân tích giá thành sản phẩm.

Tổ chức, quản lý và giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật đối với mọi sổ sách chứng từ, thông tin tài liệu, số liệu kế toán tài chính.

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của đơn vị; tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban Giám đốc Chi nhánh và Ban lãnh đạo Công ty.

Điều phối công việc cho các kế toán viên; giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên; hướng dẫn và hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh và Ban Lãnh đạo Công ty.

Ghi chú: Công ty hỗ trợ nơi ở, chi phí ăn uống, đi lại, chi phí về quê 1 lần/ tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 28 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Thành thạo Tin học văn phòng, ưu tiên đã sử dụng phần mềm FAST

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản

Có khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo

Là người có tầm nhìn, quyết đoán, trung thực, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, phụ cấp, chi phí công tác hấp dẫn

Được hướng dẫn, đào tạo, tạo điều kiện phát triển về chuyên môn

Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV

Du lịch, team building hàng năm

Cơ hội được đào tạo chuyên môn/ năng lực quan lý điều hành

Môi trường nhân sự ổn định, thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

