Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Thôn Kambute Đơn Dương, Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
Yêu cầu về chuyên môn: Tài chính - Kế toán
Năng lực/Kỹ năng: Cẩn thận, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao
Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm kinh nghiệm KTT/KT tổng hợp
Chứng chỉ hoặc Giấy phép hành nghề: Kế toán trưởng
Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Sử dụng tin học văn phòng, phầm mềm TCKT
Giới tính/Độ tuổi: Nam/Nữ
Ngoại hình/Sức khỏe: Sức khỏe tốt
Yêu cầu khác: Ưu tiên người địa phươngƯu tiên người địa phương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xã Tutra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

