Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Thôn Kambute Đơn Dương, Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
Yêu cầu về chuyên môn: Tài chính - Kế toán
Năng lực/Kỹ năng: Cẩn thận, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao
Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm kinh nghiệm KTT/KT tổng hợp
Chứng chỉ hoặc Giấy phép hành nghề: Kế toán trưởng
Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Sử dụng tin học văn phòng, phầm mềm TCKT
Giới tính/Độ tuổi: Nam/Nữ
Ngoại hình/Sức khỏe: Sức khỏe tốt
Yêu cầu khác: Ưu tiên người địa phươngƯu tiên người địa phương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
