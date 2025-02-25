Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học

Yêu cầu về chuyên môn: Tài chính - Kế toán

Năng lực/Kỹ năng: Cẩn thận, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao

Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm kinh nghiệm KTT/KT tổng hợp

Chứng chỉ hoặc Giấy phép hành nghề: Kế toán trưởng

Trình độ Ngoại ngữ/Tin học: Sử dụng tin học văn phòng, phầm mềm TCKT

Giới tính/Độ tuổi: Nam/Nữ

Ngoại hình/Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Yêu cầu khác: Ưu tiên người địa phương