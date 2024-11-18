Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5A, 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm duyệt bài viết về lĩnh vực Pháp lý

Bài viết đảm bảo 1000 – 2000 từ kèm tối thiểu 2 hình ảnh

Báo cáo tiến độ công việc được giao hàng ngày

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành luật

Làm việc Online

Có kinh nghiệm viết bài là 1 lợi thế

Nỗ lực, quyết tâm, trung thực

Được phát triển chuyên môn về lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật lao động, Luật đất đai,... và tất cả các lĩnh vực liên quan đến nghề luật

Chủ đề bài viết đa dạng, giúp phát triển chuyên môn tốt

Nâng cao kỹ năng tư duy mạch lạc, trình bày vấn đề rõ ràng, đúng trọng tâm

Tại Công ty Luật TNHH ACC Thì Được Hưởng Những Gì

Được training cụ thể, rõ ràng từng công việc được giao. Được làm việc online linh động thời gian

Làm việc và trải nghiệm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Lương theo năng lực: Từ 1.500.000VNĐ/tháng.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH ACC

