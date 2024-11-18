Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH ACC
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 5A, 298 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Kiểm tra, kiểm duyệt bài viết về lĩnh vực Pháp lý
Bài viết đảm bảo 1000 – 2000 từ kèm tối thiểu 2 hình ảnh
Báo cáo tiến độ công việc được giao hàng ngày
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành luật
Làm việc Online
Có kinh nghiệm viết bài là 1 lợi thế
Nỗ lực, quyết tâm, trung thực
Được phát triển chuyên môn về lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật lao động, Luật đất đai,... và tất cả các lĩnh vực liên quan đến nghề luật
Chủ đề bài viết đa dạng, giúp phát triển chuyên môn tốt
Nâng cao kỹ năng tư duy mạch lạc, trình bày vấn đề rõ ràng, đúng trọng tâm
Tại Công ty Luật TNHH ACC Thì Được Hưởng Những Gì
Được training cụ thể, rõ ràng từng công việc được giao. Được làm việc online linh động thời gian
Làm việc và trải nghiệm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Lương theo năng lực: Từ 1.500.000VNĐ/tháng.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH ACC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
