Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, hợp đồng, ý kiến pháp lý.

• Nghiên cứu hồ sơ vụ án, đề xuất phương án giải quyết vụ án, tổng hợp quy định pháp luật liên quan làm căn cứ để giải quyết vụ án, soạn đơn kiện và văn bản tố tụng khác.

• Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng để liên hệ, làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

• Kiểm tra, rà soát hợp đồng và các văn bản khác khi khách hàng yêu cầu.

• Liên hệ với các cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp giấy phép hoặc các tục hành chính.

• Tham gia tố tụng tại tòa/ trung tâm trọng tài với tư cách người đại diện ủy quyền/luật sư.

• Phụ trách, hướng dẫn các luật sư tập sự, chuyên viên pháp lý, thực tập sinh cùng làm việc để mang lại hiệu quả cao trong công việc chung.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công.