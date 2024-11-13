Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 177 Trưng Nữ Vương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết các vụ án: Dân sự, Hình sự; Hành Chính,...

- Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng của Văn phòng;

- Thực hiện các công việc khác thuộc phạm vi hành nghề của luật sư và của Văn phòng;

- Thực hiện và phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng.

- Ứng viên đã có Thẻ Luật sư

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.

- Được đào tạo và làm việc từ chuyên môn đến thực tiễn, từ kiến thức đến kỹ năng mềm.

- Hệ thống Tập đoàn trong các lĩnh vực: pháp lý, kiểm toán, tài chính,...

- Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc.

- Thưởng nhân dịp lễ, Tết tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm và đi du lịch hàng năm theo chế độ của công ty.

