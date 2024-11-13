Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH Siglaw
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 177 Trưng Nữ Vương, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu hồ sơ và tham gia giải quyết các vụ án: Dân sự, Hình sự; Hành Chính,...
- Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng của Văn phòng;
- Thực hiện các công việc khác thuộc phạm vi hành nghề của luật sư và của Văn phòng;
- Thực hiện và phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên đã có Thẻ Luật sư
Tại Công ty Luật TNHH Siglaw Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.
- Được đào tạo và làm việc từ chuyên môn đến thực tiễn, từ kiến thức đến kỹ năng mềm.
- Hệ thống Tập đoàn trong các lĩnh vực: pháp lý, kiểm toán, tài chính,...
- Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc.
- Thưởng nhân dịp lễ, Tết tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm và đi du lịch hàng năm theo chế độ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Siglaw
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
