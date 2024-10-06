Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95A1 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

■ Mô tả công viêc :

- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho Web Application.

- Thực hiện việc tìm hiểu và phân tích yêu cầu để tạo ra test cases.

- Thực thi kiểm thử chức năng dựa vào test cases đã tạo.

- Thực hiện việc mô tả bug khi phát sinh.

- Được training nghiệp vụ, teamwork và chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

■ Yêu cầu :

- Đã tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng chuyên ngành Phần mềm hoặc CNTT

-

- Có các kỹ năng cơ bản : testcase, testplan,...

- Có tinh thần làm việc nhóm và quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

■ Phúc lợi :

- Lớp tiếng Nhật miễn phí

- Được tham gia các hoạt động Team Building như : thể thao, tiệc Công ty,...

- Môi trường làm việc Nhật Bản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

- Được đánh giá kết quả sau thời gian thực tập để trở thành nhân viên chính thức.

■ Khi trở thành nhân viên chính thức sẽ được thêm những phúc lợi sau :

- Lương tháng 13

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch công ty hằng năm

- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...

- Lương, trợ cấp thỏa thuận theo năng lực làm việc

- Đánh giá Performance 3 tháng 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin