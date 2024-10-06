Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 95A1 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
■ Mô tả công viêc :
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho Web Application.
- Thực hiện việc tìm hiểu và phân tích yêu cầu để tạo ra test cases.
- Thực thi kiểm thử chức năng dựa vào test cases đã tạo.
- Thực hiện việc mô tả bug khi phát sinh.
- Được training nghiệp vụ, teamwork và chất lượng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
■ Yêu cầu :
Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
■ Phúc lợi :
- Lớp tiếng Nhật miễn phí
- Được tham gia các hoạt động Team Building như : thể thao, tiệc Công ty,...
- Môi trường làm việc Nhật Bản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
- Được đánh giá kết quả sau thời gian thực tập để trở thành nhân viên chính thức.
■ Khi trở thành nhân viên chính thức sẽ được thêm những phúc lợi sau :
- Lương tháng 13
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch công ty hằng năm
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...
- Lương, trợ cấp thỏa thuận theo năng lực làm việc
- Đánh giá Performance 3 tháng 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI