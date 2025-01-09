Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban hệ thống thông tin kế toán về việc tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến việc triển khai, cung cấp thông tin hệ thống thông tin kế toán đến các phân hệ trong khối phòng ban nhằm đảm bảo số liệu được cung cấp kịp thời và chính xác.
- Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các bộ phận có liên quan trong việc sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong công việc thuộc lĩnh vực được phân công.
- Tiếp nhận ý kiến/phản hồi của người dùng để xem xét cùng cấp quản lý cải tiến hệ thống, cũng như phân
tích các yêu cầu từ phía người sử dụng để cải tiến hệ thống thông tin kế toán hiện tại
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi công việc đảm bảo phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và điều lệ Công ty
- Tham gia, thực thi việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán trên hệ thống ERP (thiết lập và tổ chức bộ danh mục master data, dữ liệu thông tin kế toán,…)
- Phối hợp với Phòng IT, trực tiếp vận hành, khai thác dữ liệu, báo cáo thông tin kế toán trên các hệ thống khác như: hệ thống bán hàng (theo phân quyền chuẩn), Power BI;…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

