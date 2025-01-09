Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban hệ thống thông tin kế toán về việc tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến việc triển khai, cung cấp thông tin hệ thống thông tin kế toán đến các phân hệ trong khối phòng ban nhằm đảm bảo số liệu được cung cấp kịp thời và chính xác.

- Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các bộ phận có liên quan trong việc sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tiếp nhận ý kiến/phản hồi của người dùng để xem xét cùng cấp quản lý cải tiến hệ thống, cũng như phân

tích các yêu cầu từ phía người sử dụng để cải tiến hệ thống thông tin kế toán hiện tại

- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi công việc đảm bảo phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và điều lệ Công ty

- Tham gia, thực thi việc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán trên hệ thống ERP (thiết lập và tổ chức bộ danh mục master data, dữ liệu thông tin kế toán,…)

- Phối hợp với Phòng IT, trực tiếp vận hành, khai thác dữ liệu, báo cáo thông tin kế toán trên các hệ thống khác như: hệ thống bán hàng (theo phân quyền chuẩn), Power BI;…