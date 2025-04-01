Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Số Nhà SH1.2, KĐT Casamia, Thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách kiểm soát hồ sơ thiết kế kiến trúc, bản vẽ shop drawing từ các đơn vị nhà thầu thi công trình . Kiểm tra thông số kỹ thuật và trình lãnh đạo duyệt vật liệu của các nhà thầu đề xuất khi vật liệu khong có trên thị trường lúc hiện tại so với thiết kế
Kiểm soát, phê duyệt biện pháp thi công của nhà thầu.
Xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công tại hiện trường.
Kiểm tra sai khác hồ sơ thiết kế trước khi cung cấp cho nhà thầu và hồ sơ nhà thầu đề xuất
Tham gia theo dõi tiến độ thi công, lập đề xuất, báo cáo các nội dung liên quan đến hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật của dự án và công trình.
Phối hợp tốt và quản lý bản vẽ shop xung đột thiết kế giữa bộ môn Kết cấu với các bộ môn khác Kiến trúc và cơ điện
Thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/ chỉ đạo của cấp trên
Kiểm tra khối lương nhà thầu trình đối với phần thiết kế kiến trúc
Biết sử dụng các phần mềm : word, excel, cad, revit, sketup bắt buộc và nếu biết sử dụng phần mềm BIM sẽ là lợi thế.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: xây dựng, Kiến trúc, quản lý dự án... ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc.
Có chứng chỉ TVGS xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
Thành thạo các phần mềm cơ bản Autocad, Word, Exel
Biết sử dụng phần mềm Sketup, Revit, Project, Bim và có chứng chỉ QLDA... là một lợi thế
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ tất cả các dạng công trình, bóc tách khối lượng.
Hiểu biết về các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn và quy trình xây dựng hiện hành có liên quan
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15.000.000 - 25.000.000đ/tháng thanh toán định kỳ ngày 10 hàng tháng
upto 15.000.000 - 25.000.000đ/tháng thanh toán định kỳ ngày 10 hàng tháng
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học tập và thăng tiến cao hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình tại Việt Nam.
Tháng lương 13.
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm.
Được mua Bảo hiểm khám sức khoẻ tại các bệnh viện quốc tế trên toàn quốc
Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của công ty (tết dương lịch, 30/4, 2/9...)
Chế độ trợ cấp làm việc xa nhà, hỗ trợ đi lại, vé tàu xe, máy bay hàng quý.
Chế độ nghỉ mát, khám sức khoẻ định kì hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà SH1.2, Khu đô thị Casamia, thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

