Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG FUCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Lập hồ sơ kiến trúc, hồ sơ cải tạo công trình (biết triển khai kết cấu, điện nước cơ bản là 1 lợi thế Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI