Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG FUCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG FUCO VIỆT NAM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 85
- 87 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Lập hồ sơ kiến trúc, hồ sơ cải tạo công trình (biết triển khai kết cấu, điện nước cơ bản là 1 lợi thế
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện bản vẽ thiết kế
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
