Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 36 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh
Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc nhà ở dân dụng, nhà máy sản xuất công nghiệp......
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất văn phòng, nhà ở dân dụng, showroom, hội trường, nhà máy,...
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần ( từ 8h00- 17h00 nghỉ trưa 1.5h)
Lương: 10-18 triệu + %dự án
Lương tháng 13
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty số 36 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI
