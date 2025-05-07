Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D nhanh

Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc nhà ở dân dụng, nhà máy sản xuất công nghiệp......

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Lên ý tưởng và thiết kế nội – ngoại thất văn phòng, nhà ở dân dụng, showroom, hội trường, nhà máy,...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.

Có khả năng vẽ 2D, 3D.

Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế và giám sát thi công

Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office, Autocad.......

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có kỹ năng đàm phán là một lợi thế.

Am hiểu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần ( từ 8h00- 17h00 nghỉ trưa 1.5h)

Lương: 10-18 triệu + %dự án

Lương tháng 13

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty số 36 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICDI

