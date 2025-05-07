Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 KS Thể thao, 15 P. Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Triển khai kỹ thuật hồ sơ bản vẽ Kiến trúc các giai đoạn thiết kế các công trình công cộng, trường học, nhà để xe chung cư, biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, công trình công nghiệp…

Phối hợp, khớp nối các bộ môn kỹ thuật liên quan (kết cấu, cơ điện, hạ tầng)

Khảo sát công trình cải tạo, lập báo cáo và đưa ra giải pháp thiết kế, thi công phù hợp

Viết thuyết minh thiết kế, báo cáo khảo sát, giám sát tác giả

Làm việc, trao đổi với Kiểm soát thiết kế, quản lý thiết kế cùng cấp phía chủ đầu tư để có thông tin phù hợp cho công tác triển khai hồ sơ

Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.

Biên tập, tổng hợp hồ sơ gửi CĐT và in ấn các giai đoạn

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc hoặc liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm vững cấu tạo Kiến trúc, quản lý bản vẽ khoa học

Sử dụng thành thạo Microsoft, phần mềm, công cụ thiết kế như AutoCad, Photoshop, sử dụng thành thạo Revit là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm công việc cao

Có tinh thần cầu thị, trung thực, tỉ mỉ, năng động, sáng tạo

Hiểu biết về pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc công trình.

Nắm rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kiến trúc xây dựng

Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình

Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG NET: 16-20 triệu + phụ cấp + thưởng.

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ngày

KHÔNG TRÍCH LƯƠNG. Công ty hỗ trợ hoàn toàn chi phí đóng BHXH, Thuế, Công đoàn.

TRẢ LƯƠNG VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THÁNG. KHÔNG CHẬM LƯƠNG, NỢ LƯƠNG.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của BLĐ: BHXH, BHYT, BHTN, ... Công ty hỗ trợ đóng BHXH, thuế, phí công đoàn(KHÔNG TRÍCH LƯƠNG)

Thưởng không giới hạn: thưởng dự án, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết, thưởng giới thiệu nhân sự, ...

Xét tương lương định kỳ: 1-2 lần/năm

Các chế độ khác (làm thêm giờ, công tác phí, hiếu hỉ, …).

Tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá hàng tháng, du lịch 2 lần/năm, các phong trào thể thao, văn nghệ và các sự kiện lớn của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được trao quyền làm chủ.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6, và 2 thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương

