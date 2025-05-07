Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tiến độ thiết kế kiến trúc cho công trình

Thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết, phác thảo, triển khai bản vẽ thiết kế, dựng phối cảnh 3D các dự án, hạng mục công trình được yêu cầu.

Giám sát, kiểm soát hồ sơ thiết kế các dự án theo đúng quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Báo cáo & đề xuất giải pháp xử lý sự cố (nếu có)

Bóc tách khối lượng, khái toán tổng mức đầu tư cho công trình.

Các nhiệm vụ khác theo thực tế công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, thiết kế xây dựng... ;

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm thực hiện các dự án công trình công nghiệp, dân dụng...

Có kiến thức chuyên môn về xây dựng dân dụng & công nghiệp;

Triển khai tốt phối cảnh tổng thể;

Am hiểu về pháp luật xây dựng liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung về xây dựng.

Chịu được áp lực cao trong công việc và thích nghi cao;

Sáng tạo, nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu khách hàng và lên ý tưởng thiết kế.

Sử dụng thành thạo 3D Max, Sketchup, Revit, Bim, PTS, AutoCad, Ms Office,... và các phần mềm chuyên ngành khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, không giới hạn

Thưởng Lễ 30/04, 2/9, Tết Dương lịch, Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng thành tích cá nhân, Thưởng thâm niên; Thưởng tiến độ theo từng công trình (Tổng thu nhập hàng năm từ 14-16 tháng lương trở lên – tùy năng lực)

Du lịch hàng năm

Nghỉ phép 12 ngày

BHXH theo quy định của Nhà nước

Đồng phục cấp phát theo vị trí công việc,

Tham gia công đoàn và các hoạt động gắn kết tập thể

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, coi trọng năng lực cá nhân. Lãnh đạo công ty trẻ, có tâm, có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng về nghề xây dựng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.