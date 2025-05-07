Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5
- Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, tiến độ thiết kế kiến trúc cho công trình
Thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết, phác thảo, triển khai bản vẽ thiết kế, dựng phối cảnh 3D các dự án, hạng mục công trình được yêu cầu.
Giám sát, kiểm soát hồ sơ thiết kế các dự án theo đúng quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Báo cáo & đề xuất giải pháp xử lý sự cố (nếu có)
Bóc tách khối lượng, khái toán tổng mức đầu tư cho công trình.
Các nhiệm vụ khác theo thực tế công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, thiết kế xây dựng... ;
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm thực hiện các dự án công trình công nghiệp, dân dụng...
Có kiến thức chuyên môn về xây dựng dân dụng & công nghiệp;
Triển khai tốt phối cảnh tổng thể;
Am hiểu về pháp luật xây dựng liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung về xây dựng.
Chịu được áp lực cao trong công việc và thích nghi cao;
Sáng tạo, nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu khách hàng và lên ý tưởng thiết kế.
Sử dụng thành thạo 3D Max, Sketchup, Revit, Bim, PTS, AutoCad, Ms Office,... và các phần mềm chuyên ngành khác.
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, không giới hạn
Thưởng Lễ 30/04, 2/9, Tết Dương lịch, Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng thành tích cá nhân, Thưởng thâm niên; Thưởng tiến độ theo từng công trình (Tổng thu nhập hàng năm từ 14-16 tháng lương trở lên – tùy năng lực)
Du lịch hàng năm
Nghỉ phép 12 ngày
BHXH theo quy định của Nhà nước
Đồng phục cấp phát theo vị trí công việc,
Tham gia công đoàn và các hoạt động gắn kết tập thể
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, coi trọng năng lực cá nhân. Lãnh đạo công ty trẻ, có tâm, có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng về nghề xây dựng;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
