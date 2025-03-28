Tuyển Kiến trúc sư MARA Studio làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại MARA Studio
- Đà Nẵng: 26 Trần Thúc Nhẫn
- Phường Hòa Xuân
- Quận Cẩm Lệ
- TP. Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Mô tả công việc:
• Tạo ra các hình ảnh 3D chất lượng cao cho các dự án kiến trúc trong và ngoài nước
• Thiết kế nội thất và cảnh quan ngoại thất theo yêu cầu
• Làm việc nhóm chặt chẽ với đội ngũ sản xuất để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, tiến độ được đáp ứng.
• Sử dụng các phần mềm 3D để lên dựng hình và lên hình ảnh
• Thực hiện chỉnh sửa, cải tiến và tối ưu hóa hình ảnh, sản phẩm rendering để đạt được kết quả tốt nhất.
✌️✌️✌️Yêu cầu:
+ JUNIOR 3D ARTIST(Số lượng 2): Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, có tư duy thẩm mỹ tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ như: 3dsmax, Corona Render, Photoshop...
+ 3D DESIGN SUPPORTER (Số lượng 3): Có tư duy thẩm mỹ tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ như 3dsmax, Corona Render, Photoshop...Ưu tiên sinh viên mới ra trường, làm full time.
+ THỰC TẬP SINH (Số lượng 2): Sử dụng được các phần mềm: 3dsmax, Corona Render, Photoshop...Sinh viên năm cuối đang chờ tốt nghiệp.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
