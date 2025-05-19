Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 2 - A2 Võ Văn Kiệt, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

• Thiết kế concept các dự án để tính toán hiệu quả đầu tư.

• Tham gia vào quá trình thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết của dự án.

• Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục về xây dựng.

• Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thiết kế.

• Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.

*Nội dung công việc sẽ trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế các dự án chung cư thương mại ở các tập đoàn/công ty Bất động sản.

• Am hiểu các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, PCCC, môi trường.

• Biết sử dụng AutoCad, Revid; Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm quản lý dự án như: Project Libre, Microsoft Project, Project Place, ...

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể email và làm việc bằng tiếng Anh.

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin