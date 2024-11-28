Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA
- Hải Phòng: Khu tái định cư Ninh Tiếp, TT Cát Hải, TP Hải Phòng, Cát Hải, Huyện Cát Hải
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Khảo sát thực địa, lên kế hoạch công việc, lên ý tưởng, vẽ hình mẫu, làm việc trực tiếp với các kỹ sư và chuyên gia, hoàn thành hồ sơ thiết kế và bảo vệ với các bên liên quan.
2.Sau khi công trình được duyệt và áp dụng thi công, kiến trúc sư cần phải đi giám sát công trình, cụ thể là kiểm tra xem công trình có được thi công theo đúng số liệu của bản thiết kế hay không.
3.Trò chuyện, tìm hiểu để nắm được tâm lý, sở thích, nhu cầu của chủ nhà và tìm ra hướng thiết kế phù hợp nhất.
4.Thiết kế, lựa chọn và sắp xếp, bố trí nội thất bên trong công trình như: bàn, ghế, tủ, đèn, trang trí tường, trần nhà, sàn,... sao cho đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và đẹp mắt.
5.Tham gia quản lý, giám sát quá trình thi công.
6.Tham gia các cuộc họp với các bên liên quan, khách hàng; đóng góp ý kiến, chỉnh sửa bản thiết kế dựa trên sự thống nhất chung giữa các bên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI