Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

1.Khảo sát thực địa, lên kế hoạch công việc, lên ý tưởng, vẽ hình mẫu, làm việc trực tiếp với các kỹ sư và chuyên gia, hoàn thành hồ sơ thiết kế và bảo vệ với các bên liên quan.

2.Sau khi công trình được duyệt và áp dụng thi công, kiến trúc sư cần phải đi giám sát công trình, cụ thể là kiểm tra xem công trình có được thi công theo đúng số liệu của bản thiết kế hay không.

3.Trò chuyện, tìm hiểu để nắm được tâm lý, sở thích, nhu cầu của chủ nhà và tìm ra hướng thiết kế phù hợp nhất.

4.Thiết kế, lựa chọn và sắp xếp, bố trí nội thất bên trong công trình như: bàn, ghế, tủ, đèn, trang trí tường, trần nhà, sàn,... sao cho đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và đẹp mắt.

5.Tham gia quản lý, giám sát quá trình thi công.

6.Tham gia các cuộc họp với các bên liên quan, khách hàng; đóng góp ý kiến, chỉnh sửa bản thiết kế dựa trên sự thống nhất chung giữa các bên.