Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu tái định cư Ninh Tiếp, TT Cát Hải, TP Hải Phòng, Cát Hải, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Khảo sát thực địa, lên kế hoạch công việc, lên ý tưởng, vẽ hình mẫu, làm việc trực tiếp với các kỹ sư và chuyên gia, hoàn thành hồ sơ thiết kế và bảo vệ với các bên liên quan.
2.Sau khi công trình được duyệt và áp dụng thi công, kiến trúc sư cần phải đi giám sát công trình, cụ thể là kiểm tra xem công trình có được thi công theo đúng số liệu của bản thiết kế hay không.
3.Trò chuyện, tìm hiểu để nắm được tâm lý, sở thích, nhu cầu của chủ nhà và tìm ra hướng thiết kế phù hợp nhất.
4.Thiết kế, lựa chọn và sắp xếp, bố trí nội thất bên trong công trình như: bàn, ghế, tủ, đèn, trang trí tường, trần nhà, sàn,... sao cho đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và đẹp mắt.
5.Tham gia quản lý, giám sát quá trình thi công.
6.Tham gia các cuộc họp với các bên liên quan, khách hàng; đóng góp ý kiến, chỉnh sửa bản thiết kế dựa trên sự thống nhất chung giữa các bên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15 - 20 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 7 (tại nhà ông bà Phương Nội), Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

