Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
- Hà Nội:
- 190 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hiểu về các cấu tạo cơ bản, bổ kỹ thuật được hầu hết các chi tiết cơ bản của công trình
Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc vẽ lại hiện trạng
Triển khai bản vẽ kỹ thuậttừ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế
Triển bản vẽ kỹ thuật nội thất theo mặt bằng layout và 3D đã dựng;
Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế, ...)
Phản hồi, tư vấn ngược lại cho Bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công ... (nếu có)
Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và bàn giao cho dự toán
Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phậnGiám sát kỹ thuật thi công;
Hỗ trợ kiến trúc sư/nhà thiết kế trong việc kiểm tra thi công tại công trình
Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt Autocad, có khả năng tư duy hình khối tốt.
Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm.
Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thứ 13 và thưởng các ngày Lễ.
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, ốm đau, thai sản...
Các chế độ khác của Công ty sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
