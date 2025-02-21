Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH VMD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 190 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội - Số 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hiểu về các cấu tạo cơ bản, bổ kỹ thuật được hầu hết các chi tiết cơ bản của công trình

Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc vẽ lại hiện trạng

Triển khai bản vẽ kỹ thuậttừ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế

Triển bản vẽ kỹ thuật nội thất theo mặt bằng layout và 3D đã dựng;

Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế, ...)

Phản hồi, tư vấn ngược lại cho Bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công ... (nếu có)

Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và bàn giao cho dự toán

Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phậnGiám sát kỹ thuật thi công;

Hỗ trợ kiến trúc sư/nhà thiết kế trong việc kiểm tra thi công tại công trình

Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường mỹ thuật, Kiến trúc, Xây Dựng, ...chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.

Sử dụng tốt Autocad, có khả năng tư duy hình khối tốt.

Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm.

Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu - 15 triệu+ thưởng % dự án. Thu nhập theo khối lượng và hiệu quả công việc

Lương tháng thứ 13 và thưởng các ngày Lễ.

Hưởng đầy đủ các chính sách về BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đãi ngộ, phúc lợi: Lễ, Tết, ốm đau, thai sản...

Các chế độ khác của Công ty sẽ được trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VMD Việt Nam

