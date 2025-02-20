Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 637/10/64 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng/kinh doanh, lên ý tưởng thiết kế và phát triển các giải pháp không gian tối ưu.
Chọn lựa vật liệu, màu sắc, đồ nội thất phù hợp với yêu cầu và ngân sách của công trình.
Sử dụng phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, 3Dsmax, Revit... để tạo ra các bản vẽ chi tiết của không gian.
Thiết kế mô hình 3D để khách hàng có thể hình dung rõ ràng về không gian.
Tư vấn và đưa ra lời khuyên về các vấn đề thiết kế nội thất, từ việc lựa chọn vật liệu, màu sắc cho đến bố trí không gian.
Các công việc khác được phân công từ cấp trên (nếu có).

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (AutoCAD, Revit, 3ds Max, Sketchup, v.v.).
Hiểu biết về các xu hướng thiết kế nội thất, vật liệu và các tiêu chuẩn xây dựng.

Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13.000.000 - 16.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm + % hiệu quả công việc + các chính sách theo quy định công ty.
Các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động.
Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Nghỉ ngơi du lịch hàng năm.
Lương Tháng 13 + Thưởng Tết và những Quyền lợi khác theo quy định Công ty (đồng phục, Namecard điện tử, du lịch, hiếu hỉ đối với người lao động...).
Có các khoản phụ cấp: Cơm, xăng xe, nhà ở;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 637/10/46 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

