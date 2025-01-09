Tuyển Kỹ sư cơ điện Văn Phòng Đại Diện Huber Ranner (Singapore) Pte.ltd. Tại Thành Phố Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

Công ty TNHH Tư nhân Huber Ranner Singapore là công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chính thức có văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2023. Trên thế giới, Huber- Ranner đã thành lập được 50 năm và là một tên tuổi lớn trong thị trường thiết bị xử lý không khí.

I. Mô tả công việc:

1. Làm việc với khách hàng để nắm thông tin dự án, lên giải pháp, chỉnh sửa thiết kế có sẵn, hoặc thiết kế AHU và chỉ dẫn kỹ thuật (spec-in) phù hợp với từng loại dự án.

2. Hỗ trợ các dự án tại Việt Nam và Đông Nam Á.

3. Cập nhật kiến thức về đặc tính sản phẩm AHU Huber-Ranner & các linh kiện liên quan, các đối thủ cạnh tranh.

4. Tham gia quảng bá và mở rộng thị trường cho sản phẩm AHU của Huber- Ranner.

5. Báo cáo tình hình dự án, tình hình công việc, đồng bộ dữ liệu dự án lên hệ thống chung của công ty.

6. Các công việc liên quan theo yêu cầu của dự án và chỉ đạo của cấp trên.

7. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ đến 17 giờ, nghỉ trưa 1 tiếng

8. Môi trường làm việc trẻ và năng động.