Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: VN Ecofloor - Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Xác định lỗi, nguyên nhân hư hỏng của thiết bi,máy móc.

- Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bi theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Lập báo cáo về tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Cao đăng - Đại học chuyên ngành Điện-Điện công nghiệp (Có kinh nghiệm 2 -3 năm trở lên ).

- Biết kiến thức về điện công nghiệp.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Địa chỉ làm việc: VN Ecofloor - Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, TP Phủ Lý, Hà Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15-30 triệu.

- Có thể sắp xếp chỗ ăn ở cho ứng viên ở xa

- Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định.

- Ăn trưa tại nhà máy.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hàng nǎm.

- Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân.

- Thưởng lễ, tết,hiếu,hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR

