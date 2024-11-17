Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần quốc tế Napro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty Cổ phần quốc tế Napro
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN6, Cụm công nghiệp Duyên Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phụ trách giám sát toàn bộ hệ thống điện, hạ tầng nhà máy
- Triển khai việc lắp đặt máy móc, trang thiết bị
- Sửa chữa máy móc, trang thiết bị hỏng hóc trong nhà máy
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị
- Đề xuất, tìm mua máy móc thiết bị phục vụ công việc
- Xây dựng quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
- Thực hiện các công việc khác được quản lý giao
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành: điện hoặc cơ khí
- Có kiến thức cơ bản về điện (bao gồm điện công nghiệp, điện dân dụng)
- Sử dụng thành thạo công cụ đo, công cụ cơ khí, công cụ sửa chữa
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất
- Ưu tiên ứng viên từng phụ trách cơ điện trong nhà máy sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, hóa chất
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú khu vực Thường Tín, Thanh Trì
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận
- Có kiến thức cơ bản về điện (bao gồm điện công nghiệp, điện dân dụng)
- Sử dụng thành thạo công cụ đo, công cụ cơ khí, công cụ sửa chữa
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất
- Ưu tiên ứng viên từng phụ trách cơ điện trong nhà máy sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, hóa chất
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú khu vực Thường Tín, Thanh Trì
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận
Tại Công ty Cổ phần quốc tế Napro Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận (10.000.000-12.000.000)
Thưởng nóng
Lương tháng 13
Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đào tạo Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
Phát triển Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
Phúc lợi đầy đủ theo quy định Nhà nước, Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định
Thưởng nóng
Lương tháng 13
Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đào tạo Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty
Phát triển Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến
Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc
Phúc lợi đầy đủ theo quy định Nhà nước, Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần quốc tế Napro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI