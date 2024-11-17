Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần quốc tế Napro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN6, Cụm công nghiệp Duyên Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

Phụ trách giám sát toàn bộ hệ thống điện, hạ tầng nhà máy

- Triển khai việc lắp đặt máy móc, trang thiết bị

- Sửa chữa máy móc, trang thiết bị hỏng hóc trong nhà máy

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị

- Đề xuất, tìm mua máy móc thiết bị phục vụ công việc

- Xây dựng quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

- Thực hiện các công việc khác được quản lý giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành: điện hoặc cơ khí

- Có kiến thức cơ bản về điện (bao gồm điện công nghiệp, điện dân dụng)

- Sử dụng thành thạo công cụ đo, công cụ cơ khí, công cụ sửa chữa

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất

- Ưu tiên ứng viên từng phụ trách cơ điện trong nhà máy sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, hóa chất

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú khu vực Thường Tín, Thanh Trì

- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận (10.000.000-12.000.000)

Thưởng nóng

Lương tháng 13

Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Đào tạo Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty

Phát triển Có lộ trình công danh rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến

Công cụ làm việc Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

Phúc lợi đầy đủ theo quy định Nhà nước, Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

