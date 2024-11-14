Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Eco Lakeview 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Thiết kế phần điện cho các công trình nhà xưởng công nghiệp bằng phần mềm chuyên môn (autocad)
- Lên bảng khối lượng, gửi cho phòng thầu làm dự toán, báo giá để chào thầu;
- Tham gia cùng Trưởng phòng bảo vệ khối lượng với CĐT
- Hỗ trợ và giải quyết các công việc phát sinh (với bộ phận khác) liên quan đến dự án thiết kế.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện, Hệ thống điện ..và các ngành kỹ thuật khác liên quan;
- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí liên quan;
- Có kiến thức về vật liệu, thiết bị điện, Am hiểu tiêu chuẩn thiết kế ngành cơ điện
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, tin học văn phòng, biết sử dụng Revit là một lợi thế.

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực, 12-18tr/tháng + thưởng
- Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo doanh thu
- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định,
- Nghỉ phép 12 ngày /năm
- Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;
- Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;
- Chế độ phúc lợi văn hóa: Liên hoan, sinh nhật, văn hóa thể dục thể thao, sinh nhật, tham quan du lịch, Team Building,Tặng quà vào dịp đặc biệt: quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu; 20/10; 8/3..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa HH02 - Eco Laleview, số 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

