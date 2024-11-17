Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Mức lương
17 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hưng Yên

- Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 26 Triệu

Rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách
Đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách. Bóc tách vật tư đặt hàng theo định mức. Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công;
Triển khai bản vẽ thi công chi tiết theo từng nhóm hệ, khu vực phụ trách.
Lập biện pháp thi công theo từng nhóm hệ phụ trách.
Giám sát công nhân thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty;
Kiểm soát quân số công nhân & báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của tiến độ thi công
Kiểm soát chất lượng, số lượng & hồ sơ vật tư hàng về công trường theo yêu cầu & nghiệm thu;
Thực hiện kiểm tra, chạy thử theo từng nhóm hệ phụ trách
Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán;

Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 đến 40.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành một trong các hệ thống điện/ điều hòa thông gió/ phòng cháy chữa cháy/ cấp thoát nước/ cứu hỏa
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước....
Có khả năng: rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách/ đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách/ bóc tách vật tư đặt hàng/ cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ & triển khai bản vẽ mẫu/ nắm bắt được yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản/ nắm bặt được dụng cụ đo thông dụng & cách đo kiểm;
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án
Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm con người 24/24
Trợ cấp điện thoại
Trợ cấp ăn trưa
Chế độ công đoàn
Có nhà ở cho kỹ sư ở xa
Nghỉ mát
Cấp phát máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 27, tòa A, tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

