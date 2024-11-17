Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu

Mức lương 17 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 26 Triệu

Rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách

Đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách. Bóc tách vật tư đặt hàng theo định mức. Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công;

Triển khai bản vẽ thi công chi tiết theo từng nhóm hệ, khu vực phụ trách.

Lập biện pháp thi công theo từng nhóm hệ phụ trách.

Giám sát công nhân thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty;

Kiểm soát quân số công nhân & báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của tiến độ thi công

Kiểm soát chất lượng, số lượng & hồ sơ vật tư hàng về công trường theo yêu cầu & nghiệm thu;

Thực hiện kiểm tra, chạy thử theo từng nhóm hệ phụ trách

Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán;

Với Mức Lương 17 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 đến 40.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành một trong các hệ thống điện/ điều hòa thông gió/ phòng cháy chữa cháy/ cấp thoát nước/ cứu hỏa

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Tự động hóa, chuyên ngành Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước....

Có khả năng: rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách/ đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách/ bóc tách vật tư đặt hàng/ cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ & triển khai bản vẽ mẫu/ nắm bắt được yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản/ nắm bặt được dụng cụ đo thông dụng & cách đo kiểm;

Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng dự án

Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Bảo hiểm con người 24/24

Trợ cấp điện thoại

Trợ cấp ăn trưa

Chế độ công đoàn

Có nhà ở cho kỹ sư ở xa

Nghỉ mát

Cấp phát máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin