Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Triển khai thiết kế bản vẽ bằng phần mềm chuyên dụng: Auto card, Revit...

• Bóc tách khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế để tính toán đặt vật tư

• Tham gia giám sát, thi công tại các nhà máy của Nhật, TQ, châu Âu, tham gia các công việc khác tại dự án

• Làm hồ sơ nghiệm thu vật tư, nghiệm thu lắp đặt, bàn giao

• Sẵn sàng đi công tác, làm ngoài giờ

• Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt, hệ thống kỹ thuật trong công trình của các trường kỹ thuật như bách khoa, xây dựng, công nghiệp,...

• Sử dụng thành thạo AutoCad và các phần mềm chuyên dụng khác;

• Các ứng viên đã có kinh nghiệm làm dự án có vốn đầu tư Nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp (nhà máy, nhà xưởng).

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin