Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
- Đồng Nai: Dong Nai, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Địa chỉ Công ty: Tầng 1, 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
*Nơi làm việc: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh lân cận.
- Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 đến 17:00) ; Thứ 7 (từ 8:00 đến 12:00) nếu làm việc tại Văn phòng, được nghỉ 1 ngày thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng.
- Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu tại công trình (có phụ cấp ngoài giờ).
*Mô tả công việc:
- Chuẩn bị Bản vẽ: Thiết kế, thi công, hoàn công.
- Tổ chức lên kế hoạch từng công việc cụ thể của dự án được giao và triển khai thi công.
- Giám sát thi công trong công trình.
- Phối hợp với nhà thầu chính nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình
- Thực hiện dự toán báo giá cho các công trình.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
