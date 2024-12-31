Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Dong Nai, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Địa chỉ Công ty: Tầng 1, 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
Địa chỉ Công ty: Tầng
*Nơi làm việc: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh lân cận.
*Nơi làm việc
:
*Thời gian làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 đến 17:00) ; Thứ 7 (từ 8:00 đến 12:00) nếu làm việc tại Văn phòng, được nghỉ 1 ngày thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng.
- Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu tại công trình (có phụ cấp ngoài giờ).
*Mô tả công việc:
- Chuẩn bị Bản vẽ: Thiết kế, thi công, hoàn công.
- Tổ chức lên kế hoạch từng công việc cụ thể của dự án được giao và triển khai thi công.
- Giám sát thi công trong công trình.
- Phối hợp với nhà thầu chính nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình
- Thực hiện dự toán báo giá cho các công trình.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Các phúc lợi hấp dẫn

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)

Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-dien-thu-nhap-tu-10tr-thang-tai-dong-nai-job293291
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH GLM VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GLM VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Reecons Mechanical Electrical Engineering Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Reecons Mechanical Electrical Engineering Corporation
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LONG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LONG THÀNH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại SQC
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm