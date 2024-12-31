Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Yurtec (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Địa chỉ Công ty: Tầng 1, 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

*Nơi làm việc: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh lân cận.

*Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến thứ 6 (từ 8:00 đến 17:00) ; Thứ 7 (từ 8:00 đến 12:00) nếu làm việc tại Văn phòng, được nghỉ 1 ngày thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng.

- Làm thêm ngoài giờ theo yêu cầu tại công trình (có phụ cấp ngoài giờ).

*Mô tả công việc:

- Chuẩn bị Bản vẽ: Thiết kế, thi công, hoàn công.

- Tổ chức lên kế hoạch từng công việc cụ thể của dự án được giao và triển khai thi công.

- Giám sát thi công trong công trình.

- Phối hợp với nhà thầu chính nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao công trình

- Thực hiện dự toán báo giá cho các công trình.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Các phúc lợi hấp dẫn