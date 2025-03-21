Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Titania làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Titania làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Titania
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công ty TNHH Titania

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Titania

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: An Thượng (Gần chân Cầu Hàn), TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đọc, chỉnh sửa, bóc tách bản vẽ Auto CAD thiết bị, hệ thống.
Lên kế hoạch bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị nhiệt, thiết bị cơ khí.
Quản lý, lập báo cáo bảo dưỡng, khảo sát.
Hỗ trợ bảo hành sau bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 27 tuổi trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kỹ thuật.
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc, cần cù, chăm chỉ.
Biết vẽ Auto CAD.
Biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Titania Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10-15tr + thưởng dự án, làm thêm giờ (xét tăng lương ít nhất 1 lần/ năm)
Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn.
Hưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, nghỉ mát, du lịch.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè thêm 3 ngày/ năm.
Làm việc trong môi trường sạch sẽ, năng động, sáng tạo.
Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu: Vật liệu, nhiệt lạnh, cơ khí, công nghệ cao.
Cơ hội đào tạo tại Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Titania

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Titania

Công ty TNHH Titania

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

