Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 54 Đường số 2 – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1-Bảo trì, sửa chữa máy, thiết bị trong lĩnh vực bánh kẹo, thực phẩm.

2- Tham gia lắp đặt hệ thống điện và lắp đặt máy, dây chuyền máy mới và vận hành thử

3- Báo cáo tình trạng sử dụng máy, thiết bị cho quản lý để chống lãng phí . Thực hiện kiểm tra vận hành máy móc thiết bị, báo cáo tình hình an toàn MMTB để sửa chữa kịp thời

4- Đưa ra các sáng kiến để kết quả công việc đạt hiệu quả cao

5- Hỗ trợ xử lý các công việc liên quan đến hạ tầng công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

- Giới tính: Nam, độ tuổi từ 25 tuổi

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: Am hiểu về lập trình, cài đặt, sửa chữa máy.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên cơ điện tại các nhà máy sản xuất thực phẩm bánh kẹo.

Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh

