Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Công trình Pullman Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai giám sát thầu phụ thi công trên công trường.

Vẽ shopdrawing.

Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công. Nghiệm thu & kiểm soát hồ sơ nghiệm thu đầu vào & lắp đặt trên công trường.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan cơ điện.

Sử dụng tốt Autocad.

Có hiểu biết về hệ thống cơ điện công trình.

Làm việc trực tiếp tại dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.

Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phụ cấp cơm trưa, nước uống, gửi xe...

Thưởng dự án, lương 13 hàng năm...

Nghỉ mát cố định hàng năm.

Qùa Tết, Trung thu, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.