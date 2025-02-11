Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Công trình Pullman Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai giám sát thầu phụ thi công trên công trường.
Vẽ shopdrawing.
Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công. Nghiệm thu & kiểm soát hồ sơ nghiệm thu đầu vào & lắp đặt trên công trường.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan cơ điện.
Sử dụng tốt Autocad.
Có hiểu biết về hệ thống cơ điện công trình.
Làm việc trực tiếp tại dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Phụ cấp cơm trưa, nước uống, gửi xe...
Thưởng dự án, lương 13 hàng năm...
Nghỉ mát cố định hàng năm.
Qùa Tết, Trung thu, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 364 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

