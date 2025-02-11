Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Công trình Pullman Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai giám sát thầu phụ thi công trên công trường.
Vẽ shopdrawing.
Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công. Nghiệm thu & kiểm soát hồ sơ nghiệm thu đầu vào & lắp đặt trên công trường.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan cơ điện.
Sử dụng tốt Autocad.
Có hiểu biết về hệ thống cơ điện công trình.
Làm việc trực tiếp tại dự án.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương trong quá trình thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Phụ cấp cơm trưa, nước uống, gửi xe...
Thưởng dự án, lương 13 hàng năm...
Nghỉ mát cố định hàng năm.
Qùa Tết, Trung thu, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
