Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Tạo và xem xét các bản vẽ kỹ thuật, thông số kỹ thuật bằng phần mềm liên quan: Auto CAD, Solidwork, NX,...

- Lập kế hoạch, lên ý tưởng và tạo ra các thiết kế cơ khí cho các sản phẩm mới + Phát triển các quy trình thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm và xác nhận các thiết kế mới

- Phụ trách lắp đặt, bảo trì thiết bị kiểm tra bản mạch (ICT), kiểm tra chức năng bản mạch (FCT)

- Phụ trách việc các công việc liên quản tới ICT, FCT bao gồm cả new model và MP model

- Lắp đặt cho Jig ICT, FCT

- Hỗ trợ kiểm soát kho Jig và vật tư dự phòng liên quan đến Jig ICT, FCT

- Phụ trách bảo trì bảo dưỡng cho máy ICT và thiết bị FCT.

- Đo CT các công đoạn liên quan đến ICT, FCT và tiến hành cải tiến.

- Thực hiện, xem xét và cải thiện SOP / SIP từ MP

- Theo dõi quy trình và phân tích cân bằng line để cải tiến

- Phân tích mạch, set hàng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng

- Follow line sản xuất, đảm bảo máy móc hoạt động bình thường.

- Tham gia chuyển đổi model các máy móc trên line sản xuất

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý