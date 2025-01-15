Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
- Hà Nam: Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tạo và xem xét các bản vẽ kỹ thuật, thông số kỹ thuật bằng phần mềm liên quan: Auto CAD, Solidwork, NX,...
- Lập kế hoạch, lên ý tưởng và tạo ra các thiết kế cơ khí cho các sản phẩm mới + Phát triển các quy trình thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm và xác nhận các thiết kế mới
- Phụ trách lắp đặt, bảo trì thiết bị kiểm tra bản mạch (ICT), kiểm tra chức năng bản mạch (FCT)
- Phụ trách việc các công việc liên quản tới ICT, FCT bao gồm cả new model và MP model
- Lắp đặt cho Jig ICT, FCT
- Hỗ trợ kiểm soát kho Jig và vật tư dự phòng liên quan đến Jig ICT, FCT
- Phụ trách bảo trì bảo dưỡng cho máy ICT và thiết bị FCT.
- Đo CT các công đoạn liên quan đến ICT, FCT và tiến hành cải tiến.
- Thực hiện, xem xét và cải thiện SOP / SIP từ MP
- Theo dõi quy trình và phân tích cân bằng line để cải tiến
- Phân tích mạch, set hàng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, sản lượng
- Follow line sản xuất, đảm bảo máy móc hoạt động bình thường.
- Tham gia chuyển đổi model các máy móc trên line sản xuất
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
