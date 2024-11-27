Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Phường Nhân Hòa, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Quản lý mảng MEP của Ban QLDA CĐT
2. Rà soát bản vẽ, khối lượng thiết kế và triển khai hệ thống MEP cho công trình
3. Lên khối lượng chào thầu cho Dự án
4. Đi khảo sát hiện trạng công trình và điều chỉnh cập nhật bản vẽ theo thực tế
5. Kiểm tra hồ sơ thiết kế và giám sát các nhà thầu, đội thi công công tác Cơ Điện
6. Nghiệm thu và quản lý vật tư
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điện – Điện tử; Cơ khí, Nhiệt – Điện lạnh, Cấp thoát nước, PCCC...
2. Có thể sử dụng các phần mềm tin học MS và phần mềm chuyên dụng Autocad
3. Kinh Nghiệm: Từ 5 kinh nghiệm từ thiết kế, giám sát MEP các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở dân dụng
4. Kinh nghiệm giám sát công trình
5. Làm việc tại dự án: Phố Nối – Hưng Yên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên tới 30 triệu
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Teambuiding, du lịch....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN
