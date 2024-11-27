Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phường Nhân Hòa, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Quản lý mảng MEP của Ban QLDA CĐT

2. Rà soát bản vẽ, khối lượng thiết kế và triển khai hệ thống MEP cho công trình

3. Lên khối lượng chào thầu cho Dự án

4. Đi khảo sát hiện trạng công trình và điều chỉnh cập nhật bản vẽ theo thực tế

5. Kiểm tra hồ sơ thiết kế và giám sát các nhà thầu, đội thi công công tác Cơ Điện

6. Nghiệm thu và quản lý vật tư

1. Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng chính quy chuyên ngành Điện – Điện tử; Cơ khí, Nhiệt – Điện lạnh, Cấp thoát nước, PCCC...

2. Có thể sử dụng các phần mềm tin học MS và phần mềm chuyên dụng Autocad

3. Kinh Nghiệm: Từ 5 kinh nghiệm từ thiết kế, giám sát MEP các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở dân dụng

4. Kinh nghiệm giám sát công trình

5. Làm việc tại dự án: Phố Nối – Hưng Yên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 30 triệu

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước

Teambuiding, du lịch....

