Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Điều hành Site/ hiện trường:

- Điều hành vận tải xe tải với hàng tiêu dùng

- Giám sát tại kho xuất hàng của khách hàng

- Có các phản hồi kịp lúc về tiến độ xuất - nhập hàng hóa với khách hàng và team điều phối

- Có kinh nghiệm điều phối, giám sát vận tải 2 năm trở lên

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt (tài xế, điều hành, khách hàng,...)

- Có thể làm việc thời gian linh hoạt (làm việc theo sự sắp xếp của lịch xe tải vào kho nhận hàng)

- Ngoại hình tốt, sức khỏe tốt (cao trên 1m65, không quá gầy) - Vì đại diện hình ảnh công ty tại kho khách hàng

