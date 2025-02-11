Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 69 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Điều hành Site/ hiện trường:
- Điều hành vận tải xe tải với hàng tiêu dùng
- Giám sát tại kho xuất hàng của khách hàng
- Có các phản hồi kịp lúc về tiến độ xuất - nhập hàng hóa với khách hàng và team điều phối
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm điều phối, giám sát vận tải 2 năm trở lên
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt (tài xế, điều hành, khách hàng,...)
- Có thể làm việc thời gian linh hoạt (làm việc theo sự sắp xếp của lịch xe tải vào kho nhận hàng)
- Ngoại hình tốt, sức khỏe tốt (cao trên 1m65, không quá gầy) - Vì đại diện hình ảnh công ty tại kho khách hàng
Tại Công ty TNHH Bình Minh Tải Thì Được Hưởng Những Gì
