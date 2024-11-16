Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Kỹ sư hiện trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Mức lương
13 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Sân bay Long Thành

- Huyện Long Thành

- Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

- Tham gia tính toán khối lượng, lập kế hoạch thi công chi tiết;
- Tổ chức thi công khoa học;
- Tính toán sơ bộ đơn giá dựa trên biện pháp thi công được duyệt
- Tham gia tiếp nhận mặt bằng, tổ chức giám sát xây dựng các công trình tạm, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuẩn bị thực hiện dự án;
- Triển khai các hạng mục cấp nước, thoát nước (Ống HDPE, uPVC, Ống BTCT…);
- Lập báo cáo công việc định kỳ;
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình.

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng hạ tầng kỹ thuật;
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng xây dựng;
- Có thể đi công tác xa nhà;
- Có kỹ năng làm việc nhóm, kinh nghiệm làm đội trưởng đội thi công;
- Kỹ năng quản lý tổ đội, giải quyết vấn đề trên công trường.

Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

* Địa điểm làm việc: Sân bay Long Thành - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Hawaco Miền Trung

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà DMT GROUP, Số 484-486 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

