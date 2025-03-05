Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thi công

- Quản lý triển khai thi công và nghiệm thu

- Công việc khác do cấp trên giao phó và hướng dẫn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng.

- Kinh nghiệm làm việc từ 2~3 năm (trong các phần: công tác đất, cọc, BTCT, hoàn thiện, kết cấu thép & bao che, hạ tầng), đã tham gia các dự án có chủ đầu tư nước ngoài.

- Khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trên công trường

-Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp làm việc với mọi người trên công trường

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên biết tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin