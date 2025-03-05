Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch thi công
- Quản lý triển khai thi công và nghiệm thu
- Công việc khác do cấp trên giao phó và hướng dẫn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng.
- Kinh nghiệm làm việc từ 2~3 năm (trong các phần: công tác đất, cọc, BTCT, hoàn thiện, kết cấu thép & bao che, hạ tầng), đã tham gia các dự án có chủ đầu tư nước ngoài.
- Khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trên công trường
-Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp làm việc với mọi người trên công trường
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Kinh nghiệm làm việc từ 2~3 năm (trong các phần: công tác đất, cọc, BTCT, hoàn thiện, kết cấu thép & bao che, hạ tầng), đã tham gia các dự án có chủ đầu tư nước ngoài.
- Khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trên công trường
-Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp làm việc với mọi người trên công trường
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên biết tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI