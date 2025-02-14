Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Cid Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Triển khai thi công hiện trường;

- Bóc tách khối lượng bản vẽ, lập giá thành thi công;

- Nghiệm thu khối lượng hoàn thành với Tư vấn giám sát và CĐT;

- Nghiệm thu khối lượng các nhà thầu phụ, tổ thi công tại hiện trường;

- Cập nhật, báo cáo tình hình triển khai thi công hàng ngày;

- Lập kế hoạch, tiến độ thi công, kế hoạch sử dụng vật tư chính thi công hiện trường;

- Làm hồ sơ nghiệm thu, HS quản lý chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trường

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Có Chứng chỉ hành nghề TVGS

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí phụ trách tuyển dụng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, autocad, project, dự toán;

- Kiến thức về các yêu cầu cho hoạt động chuẩn bị và xây dựng công trường.

- Có khả năng làm việc tại công trường thường xuyên và liên tục

- Chịu được áp lực công việc khi làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Cid Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cid Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin