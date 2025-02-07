Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18A, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ để bóc tách khối lượng và triển khai công việc ngoài hiện trường.

Lên phương án vật tư, thiết bị nhân lực cho phần công việc cần triển khai.

Bố trí công việc cho tổ thợ và nhà thầu phụ.

Giám sát công việc thực hiện của tổ thợ và nhà thầu phụ.

Làm hồ sơ nghiệm thu phần công việc mình thực hiện

Họp thống nhất công việc vào cuối ngày và đề ra công việc cho ngày hôm sau.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 25-45 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp từ các các trường trung cấp, cao đăng, đại học.

Biết sử dụng phần mềm thiết kế: AutoCad, Word, excell.

Có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự từ 3 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công việc thi công nhà xưởng công nghiệp. ưu tiên ứng viên có bằng giám sát thi công.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm dựa trên kết quả công việc (18-25 triệu/ tháng).

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin