Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Pandora số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập dự toán các công trình

- Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng;

- Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá, Tìm kiếm nhà cung cấp

- Tính toán, kiểm tra khối lượng các hạng mục thi công so với hợp đồng, đảm bảo đúng khối lượng, chủng loại, tiến độ.

- Lập, Quản lý hợp đồng, lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán

- Làm hồ sơ dự thầu ( Chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm bóc: G8, Autocad

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm dự toán vốn ngân sách nhà nước

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8tr-12tr

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết,...

- Các chế độ khác theo chính sách của công ty (Lương tháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin