Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Pandora số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập dự toán các công trình
- Đọc và hiểu bản vẽ, thực hiện việc bóc tách khối lượng;
- Tiếp nhận và thực hiện hồ sơ yêu cầu báo giá, Tìm kiếm nhà cung cấp
- Tính toán, kiểm tra khối lượng các hạng mục thi công so với hợp đồng, đảm bảo đúng khối lượng, chủng loại, tiến độ.
- Lập, Quản lý hợp đồng, lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán
- Làm hồ sơ dự thầu ( Chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm bóc: G8, Autocad
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm dự toán vốn ngân sách nhà nước
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8tr-12tr
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết,...
- Các chế độ khác theo chính sách của công ty (Lương tháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C7, KĐT Pandora, 53 P. Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

