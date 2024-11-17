Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 đường 1 khu F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ bản vẽ bóc tách khối lượng và cập nhật liên tục đơn giá cạnh tranh để công ty đạt hiệu quả ký kết hợp đồng với khách hàng

- Lập và KT thông số kỹ thuật, dự toán nguyên vật liệu, vật tư chính, vật tư phụ phục vụ cho từng hạng mục báo giá, gửi TP, GĐ xem xét để tạo tính cạnh tranh về giá

- Góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra cho bộ phận thiết kế kinh doanh

- Lập và KT thông số KT, DT vật liệu, VT chính, phụ phục vụ cho từng hạng mục báo giá, gửi TP, GĐ xem xét để tạo tính cạnh về giá dự án

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành kinh tế xây dựng,

– Đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

– Thông thạo Autocad, tin học văn phòng

– Thành thạo giao tiếp, đàm phán, phân tích dữ liệu

– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ: Lương và hoa hồng doanh số toàn phòng Kinh doanh. Lương cứng từ 9 triệu

- Có phụ cấp xăng xe, và sử dụng điện thoại KD công ty, được trang bị các thiết bị lao động và đồ dùng bảo hộ lao động đầy đủ.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin