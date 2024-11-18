Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lập hồ sơ dự toán công trình nội thất, xây dựng.

- Thu thập thông tin giá cả, mẫu vật tư từ Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ

- Đảm bảo tính trung thực, bảo mật về giá cho các dự án

- Quản lý, giám sát cung cấp vật tư của từng dự án.

- Tập hợp các biên bản nghiệm thu, hoàn công, nhật ký thi công từ công trình gửi về để lập báo cáo hàng ngày.

- Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, giá trị thanh toán giai đoạn- quyết toán và bản vẽ hoàn công.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, dự toán nội thất, xây dựng dân dụng;

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nội thất, công trình

- Đọc, hiểu tài liệu, bản vẽ bằng tiếng Anh là một lợi thế;

- Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm;

- Có khả năng truyền đạt tốt và tiếp nhận chính xác thông tin;

- Biết sử dụng các bộ Office, Autocad và các phầm mềm dự toán;

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu Nhập: LCB + KPI + THƯỞNG

2. Phúc Lợi:

Làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định, lâu dài và phát triển, công ty luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và của công ty.

Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Lương tháng 13 ++++

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà 8/3, tết trung thu,...

Một số quyền lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.