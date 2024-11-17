Tuyển Dự toán công trình CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3 - 1 KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia vào quá trình bóc tách khối lượng công trình từ bản vẽ thiết kế.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng để bóc tách khối lượng, tính toán dự toán chi phí xây dựng.

So sánh, đối chiếu khối lượng bóc tách với bản vẽ thiết kế để đảm bảo tính chính xác.

Lập bảng dự toán chi phí xây dựng theo yêu cầu của dự án.

Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng.

Tham gia họp bàn, thảo luận về dự toán chi phí xây dựng với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức về bóc tách khối lượng, tính toán dự toán chi phí xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm bóc tách khối lượng, tính toán dự toán như: Autocad, Tekla, Revit, ...

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 18.000.000 + thưởng + HH % Dự Án

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin