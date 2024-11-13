Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng dân dụng.

- Kiểm tra bản vẽ thiết kế, dự toán phần phát sinh các công trình đang thực hiện.

- Tổng hợp, bóc tách, lập hồ sơ khối lượng, đơn giá theo thực tế thi công.

- Kiểm tra, kiểm soát vật tư chính phục vụ thi công các công trình.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam;

- Trình độ: tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế xây dựng, thành thạo các phần mềm chuyên ngành, tin học văn phòng.

- Có thể đi công tác.

Ưu tiên:

- Các ứng viên làm về các công trình xây dựng dân dụng.

- Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc.

- Đam mê công tác và nghiệp vụ.

- Kỹ năng làm việc độc lập / theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: thỏa thuận.

- Thời gian thử việc: thỏa thuận nhưng tối đa không quá 2 tháng.

- Lương chính thức: trên 15 triệu

- Các khoản phụ cấp điện thoại, xăng xe, ăn ca,....

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, tham quan nghỉ mát hàng năm...và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, BHXH.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG

