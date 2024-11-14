Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A21 Ngõ 11 Đường Huy Du, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1 Lập kế hoạch và dự toán:

Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật để xác định khối lượng công việc.

Lập bảng dự toán chi tiết các hạng mục công việc, vật liệu, nhân công mảng xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước.

Phân tích và so sánh các báo giá từ nhà cung cấp.

2 Quản lý chi phí:

Theo dõi và kiểm soát chi phí thực tế so với dự toán.

Xử lý các phát sinh, điều chỉnh dự toán khi cần thiết.

Lập báo cáo chi phí định kỳ cho ban quản lý.

3 Kiểm soát chất lượng:

Kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị thi công.

Giám sát tiến độ thi công, đảm bảo tuân thủ đúng bản vẽ thiết kế.

Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng.

4 Quản lý hợp đồng:

Tham gia soạn thảo, ký kết hợp đồng với các nhà thầu, nhà cung cấp.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, giải quyết các tranh chấp (nếu có).

Thực hiện thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp.

5 Báo cáo:

Lập các báo cáo định kỳ về tiến độ công việc, chi phí, chất lượng.

Cung cấp các thông tin cần thiết cho ban quản lý để đưa ra quyết định.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí QS.

Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Excel, phần mềm quản lý dự án (Project, Primavera,...).

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BKT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, BHTN

Thưởng lễ, tết + quà tặng của Cty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....

Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, teambuiding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BKT

