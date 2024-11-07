Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập tổng tiến độ triển khai Dự án từ bước thiết kế đến khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tham khảo và thống nhất tiến độ với các Phòng Ban trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt

- Kiểm soát việc tuân thủ tiến độ của các Phòng/Ban; cảnh báo các công việc chậm tiến độ và đề xuất phương án giải quyết

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án lập tiến độ chi tiết triển khai thi công Dự án

- Cập nhật, theo dõi, đôn đốc tiến độ Dự án

- Cập nhật thông tin quá trình thi công của các nhà thầu đối với từng gói thầu, quản lý các phát sinh trong quá trình thi công, lập báo cáo trình Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương

- Chủ động chắp nối ý kiến của Nhà thầu, Ban Quản lý Dự án, các Phòng, Ban liên quan tổ chức giao ban, họp xử lý các vướng mắc, thống nhất ý kiến giữa các bộ phận

- Kiểm tra tiến độ thực tế tại các Dự án