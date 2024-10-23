Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Ngô Thời Nhiệm, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, áp dụng các quy định của Pháp luật, nhà nước cho các đơn vị liên quan đến ngành Điện và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công công trình

- Kiểm tra, giám sát tình hình thi công tại công trường.

- Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động kỹ thuật

- Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, Điện - điện tử, ...

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án/giám sát thi công/định giá xây dựng.

2. Kỹ năng:

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật điện

+ Tin học: sử dụng thành thạo Excel, Word, Power Point

+ Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn, chuyên cần

+ Khác: Sử dụng thành thạo email, soạn thảo văn bản (công văn, biên bản làm việc, báo cáo...), có khả năng tổng hợp

Tại BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực chuyên môn

2. Thời gian thử việc: 2 tháng

3. Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...)

4. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. chóng phát triển, muốn gắn bó lâu dài

5. Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm.

6. Lương tháng 13 + Lương năng suất làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

