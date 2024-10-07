Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội., Nam Từ Liêm

- Khai báo, cung cấp các kênh truyền mà HITC cung cấp: L2VPN, L3VPN nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế. Các kênh Internet như FTTH, ILL, IP Transit

- Thực hiện các hoạt động vận hành mạng lưới: bảo trì bảo dưỡng thiết bị, đo kiểm mạng lưới, xử lý sự cố, cập nhật dữ liệu mạng, nâng cấp – phát triển mạng

- Nghiên cứu - lab các công nghệ mới, các mô hình mạng mới

- Thực hiện các công việc khác được giao

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.

- Có kiến thức tốt về mạng IP: mô hình TCP/IP, các giao thức layer 2, layer 3

- Có hiểu biết về mạng IP/MPLS là một lợi thế

- Đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương trở lên

- Nhanh nhẹn, năng động, chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước.

- Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân.

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển các kỹ năng chuyên môn...

-Môi trường làm việc có tính tự chủ cao, cấp trên luôn lắng nghe để cùng đưa ra phương án giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn.

- Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,...).

